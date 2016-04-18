Клімкін: Росія веде гібридну війну проти ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на зустріч із представниками Європейської бізнес-асоціації та Американської торговельної палати.

«Я вважаю, що Росія веде гібридну війну проти Європейського Союзу. Звичайно, її форми є іншими, ніж щодо України, але тим не менше логіка підтримки лівих і правих партій полягає в тому, щоб зменшити тих, хто традиційно є відданий європейським цінностям”, - сказав Клімкін.

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