Клімкін: Росія веде гібридну війну проти ЄС
16:57, 18 квітня 2016Політика
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Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що Росія веде гібридну війну проти Європейського Союзу.
Клімкін вважає, що РФ веде гібридну війну проти Євросоюзу / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на зустріч із представниками Європейської бізнес-асоціації та Американської торговельної палати.
«Я вважаю, що Росія веде гібридну війну проти Європейського Союзу. Звичайно, її форми є іншими, ніж щодо України, але тим не менше логіка підтримки лівих і правих партій полягає в тому, щоб зменшити тих, хто традиційно є відданий європейським цінностям”, - сказав Клімкін.
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