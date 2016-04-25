Нідерланди хочуть якнайшвидше внести до Ради ЄС пропозицію про безвізовий режим з Україною

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав у понеділок в Брюсселі в Європарламенті під час засідання Комітету Асоціації Україна-ЄС.

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Де Гойєр повідомив, що після того, як Єврокомісія ухвалила законодавчу ініціативу, зараз вона обговорюється державами-членами.

"Я очікую, що ми проведемо ще пару раундів обговорення. Як президентство ми переслідуємо мету спростити цей процес і очікуємо на відкриту та конструктивну дискусію в робочій групі та в Комітеті постійних представників для того, щоби внести це питання на розгляд Ради якомога швидше, протягом наступних пари місяців", - наголосив дипломат.

Нагадавши, що для ухвалення рішення необхідна кваліфікована більшість, постійний представник Нідерландів в ЄС запевнив, що буде зроблено все, аби за це рішення проголосували якомога більше країн.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія передала пропозиції Європарламенту і Раді ЄС про скасування віз для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією в грудні минулого року. В цій оцінці, зокрема підтверджено, що Україна виконала всі критерії за Планом дій щодо візової лібералізації.