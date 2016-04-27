Лавров порівняв кризу в Україні з "потужним генератором": Пора його відключити

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у Москві на V Московській конференції з міжнародної безпеки.

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«Необхідно, нарешті, відключити живлення потужного генератора напруженості в європейських справах, якою є криза в Україні. Єдиний шлях – чесно реалізувати Мінський комплекс заходів і, перш за все, змусити київську владу виконати взяті на себе зобов'язання», - сказав Лавров.

«Усвідомлення таких дій наших західних партнерів зростає, але поки що вони соромляться говорити про це голосно і публічно. Сподіваюся, що у своїх закритих контактах з керівництвом України цю лінію вони почали проводити набагато наполегливіше», - заявив Лавров.

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Як повідомляв УНІАН, 25 квітня президент США Барак Обама заявив, що виступає за збереження санкцій проти Росії до повного виконання Москвою Мінських угод.

У Євросоюзі також підкреслили, що термін дії економічних санкцій проти РФ пов'язаний з повним виконанням Мінських домовленостей.

У Мінських угодах чітко вказані кроки, які має зробити російська сторона. Зокрема, йдеться про припинення вогню, звільнення всіх заручників, припинення перекидання військ і техніки на Донбас.