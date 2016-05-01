Військові Афганістану заявляють про ліквідацію скарбника ІД

За словами військових, бойовик Рафі ад-Дін був знищений в ході авіанальоту афганських ВПС в районі Ачин.

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Крім нього були також знищені ще десять терористів, включаючи призначеного терористами шаріатського суддю, передає Газета.ру.