Військові Афганістану заявляють про ліквідацію скарбника ІД
02:29, 01 травня 2016Політика
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Міністерство оборони Афганістану повідомило про ліквідацію завідуючого фінансуванням і озброєнням терористичного угруповання «Ісламська держава» бойовика в провінції Нангархар на сході країни, повідомляється на офіційному сайті відомства.
REUTERS
За словами військових, бойовик Рафі ад-Дін був знищений в ході авіанальоту афганських ВПС в районі Ачин.
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Крім нього були також знищені ще десять терористів, включаючи призначеного терористами шаріатського суддю, передає Газета.ру.
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