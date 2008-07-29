Юлію Тимошенко поставили на табуретку (фото)

Як повідомляв УНІАН, учора прем`єр-міністр України побувала у Вінницькій області.

Юлія Тимошенко ознайомилась із ситуацією, яка склалась у зв`язку із затопленням майже половини міста Могилів-Подільський та прилеглих до нього населених пунктів, а також Ямпільського та Муровано-Куриловецького районів.

Прем`єр-міністр у Могилів-Подільський прилетіла із супроводом, на двох вертольотах.

Вертольоти приземлились на полі прикордонного загону.

Як повідомляв УНІАН, мешканці міста Могилів-Подільський перекривали центральну вулицю міста проспект Незалежності, вимагаючи приїзду прем`єр-міністра України Юліі ТИМОШЕНКО та ефективних дій влади з ліквідації стихійного лиха.

На даний час у місті підтоплені 13 вулиць і 233 житлових будинки. Із залитих водою будівель евакуйовані 2 тис. 635 осіб, у тому числі 535 дітей. Також на території міста підтоплені адміністративні, громадські та приватні споруди: міськрада, райдержадміністрація, міський архів, швейна фабрика, медичний коледж та інші. У районі ж підтоплені 275 житлових будинки; затоплені 366 підвалів, затоплені 412 присадибних ділянок і 258 гектарів сільськогосподарських угідь, евакуйовані 748 осіб, із них 72 дитини.

Фото Олександра Прокопенка