Уряд вніс у ВР проект змін до бюджету з поправками на повінь

Уряд України вніс у Верховну Раду проект змін до державного бюджету 2008 року, в якому враховано виділення коштів на ліквідацію наслідків повеней у західних областях України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО в літаку дорогою в Івано-Франківську область.

Вона також зазначила, що проект цього документа направлений і Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ.

Уряд, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, проситиме Президента і голову Верховної Ради, щоб цей документ в ході позачергової сесії парламенту був розглянутий як першочерговий.

Вона уточнила, що на даний момент у ВР знаходиться два законопроекти про зміни до бюджету.

У свою чергу, заступник міністра фінансів Володимир МАТВІЙЧУК повідомив, що новим законопроектом пропонується збільшити резервний фонд бюджету на 1 млрд. 480 млн. грн. і збільшити обсяг коштів на проведення дорожніх робіт на 755 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про проведення надзвичайної позачергової сесії Верховної Ради України і про оголошення надзвичайного стану в областях Західної України, які постраждали в результаті повеней.

У свою чергу голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК підписав розпорядження про скликання позачергової сесії парламенту 31 липня.

У ході позачергової сесії передбачається розглянути проект закону про затвердження Указу Президента України від 28 липня 2008 року «Про оголошення окремих територій Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської і Чернівецької областей зонами надзвичайної екологічної ситуації» і проект закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України».