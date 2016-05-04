"Дуже старається, але не дуже виходить": Джемілєв заявив про плани РФ посилити витіснення кримських татар

Про це Уповноважений президента України з питань кримськотатарського народу повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Джемілєв нагадав, що під час окупації Криму Росією у 2014 році, кримські татари чітко висловилися проти окупації і за виведення іноземних військ з території Криму. Вони тотально бойкотували так званий "референдум", який був організований Москвою 16 березня 2014 року.

Після "референдуму", за його словами "Москва почала масштабну роботу по розколу кримських татар, переслідуванню і депортації активістів, створення ручних організацій кримських татар на противагу Меджлісу, залякування всього народу, в першу чергу, за допомогою викрадення і вбивств окремих людей...".

"Правда, великих успіхів вони в цьому плані ще не домоглися, але дуже стараються", - заявив Джемілєв.

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"Рішення про заборону діяльності Меджлісу і безглузде оголошення його "екстремістською організацією" - теж, зрозуміло, один з радикальних заходів в цьому напрямку. Але національний рух кримських татар має великий досвід діяльності в умовах будь-якого роду заборон, і я не думаю, що цей захід принесе окупантам великі успіхи. "Зомбуванню" потужною кремлівською пропагандою народ теж поки не дуже піддається, великих перспектив у цьому плані вони, схоже, не бачать, навіть отримують інформацію, що норма поведінки кримських татар починає "заражати" представників інших етносів, а тому, мабуть, посилюватимуть традиційні для Росії заходи з витіснення кримських татар з півострова", - наголосив Джемілєв.

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Довідка. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".

26 квітня підконтрольний РФ Верховний суд Криму визнав об'єднання "Меджліс кримськотатарського народу" екстремістською організацією і заборонив його діяльність на території РФ.

Позов подала так званий "прокурор Криму" Наталія Поклонська у лютому 2016 року. На її думку, організація кримських татар налаштована на антиросійську діяльність.

Мін'юст РФ також включив Меджліс кримських татар в перелік організацій, діяльність яких припинена у зв'язку із здійсненням ними екстремістської діяльності.

У Кримської правозахисної групи заявили, що застосування до Меджлісу кримськотатарського народу норм «антиекстремістського» законодавства Росії загрожує кримінальними переслідуваннями не лише членів організації, але й іншим представникам кримськотатарського народу.