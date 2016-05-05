Парламентський комітет асоціації Україна-ЄС вітає ініціативу переговорів у форматі "Женева плюс" із залученням ЄС

Про це йдеться у розміщеній на сайті Верховної Ради заключній заяві та рекомендаціях засідання комітету, яке відбулося 25-26 квітня.

Так, Парламентський комітет асоціації, зокрема, нагадує про те, що грубе порушення норм і принципів міжнародного права і міжнародного гуманітарного права Російською Федерацією призвели до запровадження обмежувальних заходів з боку ЄС і підкреслює, що ці заходи повинні залишатися в силі до повного виконання Мінських домовленостей і відновлення територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів.

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Комітет вважає, що "призначення високопосадової особи міжнародного значення, яка б користувалася довірою усіх сторін, могло б пришвидшити переговорний процес та реінтеграцію окупованих територій".

Парламентський комітет "вітає ініціативу України щодо створення міжнародного механізму ведення переговорів з питань відновлення українського суверенітету в Криму у форматі "Женева плюс", який повинен містити безпосереднє залучення ЄС".

"Підкреслюється, що політика невизнання ЄС залишається сильною і незмінною з моменту незаконної анексії Російською Федерацією Криму і міста Севастополя більше двох років тому; Комітет закликає всіх політичних діячів ЄС утриматися від участі в будь-яких ініціативах, які підривають цю політику", - йдеться у заяві.

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Серед іншого, Комітет підтвердив свою рішучу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно-визнаних кордонів; нагадав про своє жорстке засудження агресивної та експансіоністської політики Росії, результатом якої стала незаконна анексія Автономної Республіки Крим і міста Севастополь та окупація окремих районів Донецької та Луганської областей з порушенням норм міжнародного права та міжнародних угод.

Комітет "сповнений рішучості домагатися спільними зусиллями мирної реінтеграції цих територій", а також наголошує на серйозних наслідках цього конфлікту для безпеки Європи в цілому.

У заяві також наголошується на обміні всіма заручниками та незаконно утримуваними особами, в першу чергу, йдеться про Надію Савченко. Комітет закликає Російську Федерацію як "окупаційну владу" припинити порушення прав і свобод людини в Криму, забезпечити безперешкодний доступ міжнародних правозахисних організацій і місій на півострів та усунути перешкоди для прямого доступу українських та міжнародних гуманітарних місій в окремі райони Донецької і Луганської областей.

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Також Комітет засуджує масштабні і систематичні порушення на ґрунті расової, етнічної та релігійної ненависті; політично мотивованих переслідувань, утисків, фізичного і психологічного тиску на етнічних українців і кримських татар, а також призупинення діяльності Меджлісу - органу самоврядування кримських татар; жорстко засуджує визначення Російською Федерацією Меджлісу "екстремістською" організацією.