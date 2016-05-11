ВР планує розглянути звернення до міжнародних організацій щодо кримських татар (подію завершено)

Як передає кореспондент УНІАН, також парламент має намір визначити представника Верховної Ради в складі Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

Крім того, планується розгляд в другому читанні законопроекту щодо забезпечення відкритості та доступу до інформації про діяльність ВР, її комітетів та народних депутатів.

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Також передбачається розгляд законопроекту щодо посилення державного контролю за вивезенням з України культурних цінностей.

Як відомо, в середу, відповідно до регламенту ВР, народні депутати працюють лише на ранковому засіданні до 14.00, а пізніше будуть засідання ряду парламентських комітетів.