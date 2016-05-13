Порошенко сьогодні представить генпрокурора Луценка колективу ГПУ
10:12, 13 травня 2016Політика
401 0
Президент України Петро Порошенко сьогодні представить нового генерального прокурора Юрія Луценка колективу Генпрокуратури.
Порошенко представить нового генерального прокурораЛуценко колективу Генпрокуратури / Фото УНІАН
Як повідомляє прес-служба ГПУ, об 11.30 Порошенко представить генерального прокурора України Луценка колективу відомства.
Читайте також"Не прокурор ані в душі, ані по життю": Луценко бачить себе у ГПУ лише на півтора року
Як повідомляв УНІАН, 12 травня Верховна Рада надала згоду на призначення Луценка на посаду генпрокурора. За відповідну постанову проголосували 264 народних депутата із 350 зареєстрованих у сесійній залі.
Президент, який був присутній на засіданні ВР, одразу ж у сесійній залі підписав указ про призначення Луценка на посаду генпрокурора.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter