Порошенко сьогодні представить генпрокурора Луценка колективу ГПУ

Як повідомляє прес-служба ГПУ, об 11.30 Порошенко представить генерального прокурора України Луценка колективу відомства.

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Як повідомляв УНІАН, 12 травня Верховна Рада надала згоду на призначення Луценка на посаду генпрокурора. За відповідну постанову проголосували 264 народних депутата із 350 зареєстрованих у сесійній залі.

Президент, який був присутній на засіданні ВР, одразу ж у сесійній залі підписав указ про призначення Луценка на посаду генпрокурора.