Прокуратура АР Крим відкрила справу про геноцид кримських татар у 1944 році

Як повідомляє прес-служба прокуратури АРК, її слідчий відділ здійснюю досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом насильницької депортації кримськотатарського народу та представників інших національних груп з території колишньої Кримської АРСР у 1944 році.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 442 КК України (геноцид).

"У ході розслідування встановлено, що упродовж травня-липня 1944 року за вказівкою колишніх керівників органів державної влади СРСР з території Кримської АРСР насильно виселено понад 225 тисяч кримських татар та осіб інших національних груп для проживання до непристосованих районів Узбецької РСР, Казахської РСР, Башкирської АРСР та інших областей Російської РФСР", - сказано в повідомленні.

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Санкція вищевказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

У ході досудового розслідування проведено значну кількість слідчих дій.

Водночас з метою відновлення і збереження національної пам'яті про незаконне виселення кримських татар та представників інших національних груп, отримання додаткових доказів прокуратура Криму просить усіх осіб, які володіють будь-якою інформацією про можливих потерпілих, свідків злочинної депортації, осіб, причетних до скоєння злочину, звертатися до її слідчого відділу (вул. Різницька, 13/15, Київ, 01011, телефон: 200-67-28, або на електронну адресу trynchuk@yandex.ua).

Нагадаємо, що "влада" окупованого нині Росією Криму заборонила проводити масові жалобні заходи в пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу, які були заплановані Меджлісом на 18 травня.

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