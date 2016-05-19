Не Днепр: В'ятрович стверджує, що Дніпропетровськ російською перейменували на Днипро

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Важливе уточнення - нова назва Дніпропетровська російською пишеться так: Днипро", – написав він.

Важливе уточнення - нова назва Дніпропетровська російською пишеться так: Дніпро — Volodymyr Viatrovych (@viatrovych) May 19, 2016

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України перейменувала Дніпропетровськ на Дніпро. Постанову (№3864) про перейменування міста підтримали 247 народних депутатів із 344, зареєстрованих у сесійній залі.

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Пізніше В'ятрович уточнив, що, незважаючи на перейменування міста Дніпропетровськ на Дніпро, відповідна область поки що буде називатися Дніпропетровською, оскільки під такою назвою вона згадується в Конституції.