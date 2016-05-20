У центрі Києва "Азов" проводить марш проти виборів в окупованих районах Донбасу (фото, наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, марш проходить під гаслом "Вимога нації - ні капітуляції!".

У ході беруть участь близько 500 осіб.

Марш розпочався від монумента "Батьківщина-матір" до Верховної Ради, де "азовці" планують вручити народним депутатам свої вимоги.

Читайте такожБезсмертний: Вибори можуть спровокувати загострення конфлікту на Донбасі

Нагадаємо, раніше у КВУ заявили, що з цілком об’єктивних причин найближчим часом неможливо провести вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко заявляв, що не виключає проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу до кінця поточного року.