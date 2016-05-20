У центрі Києва "Азов" проводить марш проти виборів в окупованих районах Донбасу (фото, наживо)
10:56, 20 травня 2016Політика
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У центрі Києва бійці полку "Азов" проводять марш проти виборів у тимчасово окупованих районах Донбасу.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, марш проходить під гаслом "Вимога нації - ні капітуляції!".
REUTERS
У ході беруть участь близько 500 осіб.
Марш розпочався від монумента "Батьківщина-матір" до Верховної Ради, де "азовці" планують вручити народним депутатам свої вимоги.
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Нагадаємо, раніше у КВУ заявили, що з цілком об’єктивних причин найближчим часом неможливо провести вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей.
Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко заявляв, що не виключає проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу до кінця поточного року.
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