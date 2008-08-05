Жванія в Європі завдасть сильного удару по іміджу Ющенка?

Як повідомляв УНІАН , народний депутат України Давид Жванія звернувся з листами до парламентів низки країн Європи з проханням надати можливість виступити з приводу його політичного переслідування в Україні.

Політолог Вадим Карасьов вважає, що цей виступ може завдати істотного удару іміджеві Президента України Віктора Ющенка.

«Попіаритися в Європі на правах людини у Жванії не вийде, тому що його якраз суд виправдав, — цитує Карасьова "Сегодня". — Але європейський піар підсилює його позиції у відносинах з Генпрокуратурою, яка буде вимушена поводитися з ним обережніше. Крім того, думаю, Жванія продовжить тему неотруєння президента, чим може зруйнувати для Європи позитивний міф 2004 року і завдасть нищівного удару по іміджу Ющенка».

При цьому політолог вважає, що да все-таки спробує протягом серпня вирішити питання про позбавлення Жванії громадянства. І восени опальний кум може поїхати до Європи вже не громадянином України. І, відповідно, звідти вже не повернутися найближчим часом.