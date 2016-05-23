У Кремлі заявили, що вживають "планомірних кроків" у відповідь на розширення НАТО

У Кремлі заявили, що роблять "планомірні кроки" у відповідь на розширення НАТО.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

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«НАТО – це продукт часу конфронтації, це інструмент, створений для конфронтації. Наскільки такий інструмент, створений свого часу, може зробити внесок у справу забезпечення спільної європейської стабільності і безпеки, питання спірне», - заявив Пєсков.

Він наголосив, що в Кремлі занепокоєні щодо лінії «на розширення НАТО, експансії НАТО в бік наших кордонів».

«Це викликає занепокоєння у Москві, водночас це, безперечно, є причиною для досить передбачуваних, послідовних і планомірних кроків Москви щодо забезпечення своїх власних інтересів і власної безпеки на цьому тлі», - зазначив Пєсков.

За його словами, судячи з риторики, НАТО «стрімко повертається в ті самі часи, які, як ми думали, залишилися далеко позаду».

«На жаль, суть цієї організації у своїх надрах настільки міцно зберігає цю риторику, що ми помилялися, думаючи, що це залишилося в минулому», - сказав Пєсков.