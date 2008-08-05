Прокуратура вимагає повернути Сімферополь до НАТО

Прокуратура Сімферополя опротестувала рішення Сімферопольської міської ради про оголошення міста територією без військових формувань НАТО.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Криму.

«Наглядове відомство Сімферополя вимагає відмінити рішення міськради, оскільки воно суперечить законодавству країни», - йдеться в повідомленні.

Прокуратура нагадує, що раніше обгрунтованість позиції прокуратури в цьому питанні підтвердив Господарський суд Криму, який відмінив два роки тому подібні рішення місцевих рад, зокрема - Судака і Старого Криму.

Як повідомляв УНІАН, на сесії 24 липня Сімферопольська міськрада оголосила місто «Територією без військових формувань НАТО». Таким чином, депутати висловилися проти проведення «потенційно небезпечних навчань» НАТО на території Сімферополя.

Крім того, депутати виступили проти проведення в Сімферополі агітації за Північноатлантичний альянс (круглих столів, лекцій тощо).