Систему електронного декларування для чиновників запустять 15 серпня

Про це НАЗК повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що також були затверджені рішення і визначено порядок функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, порядок формування, ведення та оприлюднення інформації, форму декларації, форму повідомлення про суттєві зміни в майновому стані декларанта, технічні вимоги до заповнення полів форми декларації та форми повідомлення.

Наголошується, що всі нормативні документи найближчим часом будуть передані в Міністерство юстиції України на реєстрацію.

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Так, відповідно до рішення НАЗК, система е-декларування почне працювати 15 серпня 2016 року.

"Починаючи з моменту запуску, першими - протягом 60 днів, декларації мають подати особи, які згідно зі статтею 50 Закону України "Про запобігання корупції" займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Це біля 50 тисяч високопосадовців – починаючи від президента, глави уряду, народних депутатів, міністрів і закінчуючи керівниками департаментів виконавчих органів влади. Всі інші державні службовці почнуть заповнювати електронні декларації вже з 1 січня 2017 року", - зазначили у НАЗК.

Так, у відповідності до прийнятих рішень, кожен декларант пройде електронну ідентифікацію за допомогою електронного цифрового підпису або BankID та матиме свій персональний електронний "кабінет" на сайті НАЗК.

Декларації будуть подаватися через сайт НАЗК шляхом заповнення відповідних форм та в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції". Перевірка декларацій покладена на Департамент фінансового контролю та моніторингу способу життя.