У БПП пропонують починати кожне засідання Ради з хвилини мовчання

Про це заявила голова комітету з питань охорони здоров’я, народний депутат з фракції «Блок Петра Порошенка» Ольга Богомолець під час засідання погоджувальної ради парламенту, повідомляє прес-служба БПП.

«Зареєстровано постанову про те, аби засідання Верховної Ради ми розпочинали з хвилини мовчання і вшанування пам’яті загиблих. Прошу, аби завтра засідання ВР ми розпочали саме так», – зазначила депутат.

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