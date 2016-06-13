У БПП пропонують починати кожне засідання Ради з хвилини мовчання
13:40, 13 червня 2016Політика
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У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про початок кожного засідання з хвилини мовчання і вшанування пам’яті загиблих.
Богомолець хоче хвилину мовчання перед кожним засіданням ВР / Фото УНІАН
Про це заявила голова комітету з питань охорони здоров’я, народний депутат з фракції «Блок Петра Порошенка» Ольга Богомолець під час засідання погоджувальної ради парламенту, повідомляє прес-служба БПП.
«Зареєстровано постанову про те, аби засідання Верховної Ради ми розпочинали з хвилини мовчання і вшанування пам’яті загиблих. Прошу, аби завтра засідання ВР ми розпочали саме так», – зазначила депутат.
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