Порошенко прийняв вірчі грамоти у послів 5 країн

В їх число входять вірчі грамоти від послів Республіки Корея - пана Лі Янг-Гу, Малайзії - пана Датука Аяуфа Бін Бачі, Республіки Казахстан - пана Самата Ісламовича Ордабаєва, Аргентинської Республіки - пана Альберта Хосе Алонса та Китайської Народної Республіки - пана Ду Вея.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, під час бесіди з послом Республіки Корея паном Лі Янг-Гу Порошенко висловив вдячність за гуманітарну та фінансову допомогу корейської сторони Україні.

Було підтверджено зацікавленість у подальшому поглибленні двосторонніх контактів на усіх рівнях, зокрема, у контексті відзначення у 2017 році 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між двома країнами. Співрозмовники приділили увагу питанням розвитку торговельно-економічної співпраці, взаємодії у залученні корейських компаній до участі в інфраструктурних проектах, а також перспективам поглиблення двостороннього військово-технічного співробітництва.

Під час бесіди з послом Малайзії Президент України наголосив на важливості подальшої співпраці з метою притягнення до відповідальності винних у збитті літака малайзійських авіаліній МН17.

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Обговорювалися також питання, пов’язані з підготовкою візиту глави держави до цієї країни та розширенням договірно-правової бази двосторонніх відносин.

У ході розмови з новопризначеним послом Республіки Казахстан в Україні було наголошено на важливості реалізації домовленостей, досягнутих під час офіційного візиту глави держави до Казахстану, що відбувся у 2015 році.

Йшлося також про посилення економічної складової двосторонніх взаємин, зокрема проведення чергового засідання спільної Міждержавної українсько-казахстанської Комісії з економічного співробітництва восени цього року.

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Глава Української держави також запросив президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва здійснити візит в Україну.

Порошенко та посол Аргентинської Республіки Алонсо обговорили шляхи відновлення активних політичних та ділових контактів між двома країнами на всіх рівнях.

Співрозмовники окреслили пріоритетні напрями двосторонньої співпраці, зокрема, співробітництво у енергетичній, ракето-космічній та авіабудівній галузях, а також в агропромисловій сфері.

"Українська діаспора є однією з найбільших в Аргентині. Це перша діаспора в Латинській Америці, що так добре інтегрувалася в аргентинську спільноту і зараз відіграє важливу роль в економічному, політичному, соціальному та культурному сенсі", - зазначив Алонсо.

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Посол Аргентини в Україні також наголосив на тому, що Україна є одним з пріоритетів нового керівництва Аргентини: «З самого початку свого президентського терміну президент Маурісіо Макрі розпочав перезавантаження міжнародних відносин Аргентини, і Україна є однією з пріоритетних країн для нас в цьому контексті».

Під час бесіди з новопризначеним послом Китайської Народної Республіки в Україні Ду Веєм Порошенко підкреслив, що українська сторона високо цінує послідовну позицію Китаю щодо поваги до територіальної цілісності, незалежності і суверенітету України.

Глава держави відзначив необхідність продовження українсько-китайського діалогу на найвищому рівні та активізації економічного та інвестиційного співробітництва, зокрема, у сферах сільського господарства, інфраструктури та енергетики. Окремо було відзначено необхідність проведення у поточному році чергового засідання Комісії зі співробітництва між урядом України та Урядом КНР.