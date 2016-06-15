В ОБСЄ заявили, що в Мінську обговорювали місцеві вибори на Донбасі та амністію бойовиків
18:21, 15 червня 2016Політика
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Робоча підгрупа з політичних питань Тристоронньої контактної групи обговорювала модальності проведення місцевих виборів в ОРДО і ОРЛО і питання амністії бойовиків.
У Мінську обговорювали модальності місцевих виборів на Донбасі / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з питань врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік за підсумками сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську.
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"Робоча підгрупа з політичних питань продовжила обговорення модальності місцевих виборів в ОРДО і ОРЛО, акцентувала увагу на питаннях, пов'язаних з проведенням виборів, із загальної виборчої системи та ролі політичних партій", - заявив він.
Також, за його словами, сторони обмінялися думками з питання амністії.
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