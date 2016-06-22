Україна йде шляхом реформ, але є ризик "повернення назад" - екс-посол США

Однак ризики повернення назад вельми високі на тлі, в першу чергу, значних популістських настроїв. Про це у своєму блозі написав екс-посол США в Україні, член Атлантичної ради Джон Гербст.

«Занадто рано робити певні висновки, але перші кроки прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та генерального прокурора Юрія Луценка підтверджують, що Україна залишається на шляху реформ», - написав Гербст.

Він нагадав, що до Кабінету Гройсмана, сформований у квітні поточного року, не увійшли реформатори попереднього уряду, проте "це не зломило" прем'єра, який вже через два тижні перебування на посаді ініціював прийняття рішення про ринкові тарифи на газ - у відповідності з рекомендаціями Міжнародного валютного фонду.

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«Він підняв тарифи до ринкового рівня, незважаючи на сильний тиск популістських партій і рухів, включаючи «Батьківщину» Юлії Тимошенко», - зазначив Гербст. Очевидні, на його думку, і результати роботи уряду й на терені боротьби з корупцією. «У цьому контексті можна назвати формування незалежної наглядової ради «Нафтогазу», а також проведення кадрових конкурсів на посади керівників держкомпаній», - звернув увагу екс-посол.

Він наголосив, що спонсоровані урядом зміни частково задовольняють і МВФ. «Місія Фонду, яка побувала в Києві в травні, рекомендувала виділити Україні в липні той кредитний транш, який був запланований до виділення ще у вересні 2015 року в обсязі 1,7 млрд дол. - наголосив Гербст. - Але це Україна, країна, яка з часів Помаранчевої революції вже доводила, що вона може рухатися як вперед, так і відмовлятися тому. Розуміючи необхідність імпульсу подальших реформ, Фонд рекомендував виділити Києву все-таки 1 млрд дол., дещо «притримуючи» решту 700 млн дол. як мотивації для змін. Давайте думати, що це спрацює».

Гербст також зазначив, що вкрай важливо для країни завершити розпочату судову реформу та реформу державної служби.

«У цілому, картина сильна. І ми спостерігаємо навіть деяке політичне змагання між прем'єром і президентом за першість у проведенні реформ. Але ми бачимо і те, що за опитуваннями рейтинг президента Порошенка знижується. Він поступається Тимошенко (Юлії Тимошенко - УНІАН) і наближається до рейтингів популістської Радикальної партії Олега Ляшка. Свою роль тут зіграли політична криза і гальмування перетворень. Однак зараз повернення до реформ може послужити не тільки на благо України, але й принести свої плоди реформаторам», - резюмував дипломат.

Як повідомляв УНІАН, уряд Володимира Гройсмана приступив до виконання обов'язків у квітні 2016 року - після тривалої політичної кризи. У травні Кабінет Гройсмана представив і затвердив план першочергових реформ, які необхідно реалізувати вже до кінця року. Ключові з них - реформа податкової та митної служби, реформа ринку ліків, дорожнього господарства, а також поліпшення умов для залучення інвестицій в Україну.