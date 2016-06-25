Клімкін розчарований декларацією ПАРЄ про необхідність відновити діалог з РФ

Про це йдеться в його заяві на сторінці МЗС в Facebook.

"Надзвичайно здивований і розчарований сьогоднішньою Декларацією Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи. Заявляючи про відданість демократії та діалогу, сьогодні цей керівний орган Асамблеї своїм рішенням поставив їх під сумнів", - заявив він.

Читайте такожКомітет ПАРЄ схвалив проект резолюції про політичні наслідки конфлікту в Україні

Клімкін зазначив, що ПАРЄ застосувала санкції до російської делегації у відповідь на агресію РФ на Донбасі та окупацію Криму.

"Росії було висунуто чіткий перелік вимог та визначено умови, за яких санкційне рішення може бути переглянуте. Чи виконала Росія ці вимоги? Ні. Чи визнала Росія свої помилки? Знову ні", - підкреслив міністр.

Клімкін також додав, що Росія "продовжує показово ігнорувати заклики міжнародного співтовариства припинити агресію проти України".

Голова МЗС заявив, що заклик Бюро ПАРЄ скасувати санкції і відновити діалог з РФ, "підриває авторитет усієї Асамблеї".

"Подальші поступки агресору й окупанту будуть найгіршим сигналом для міжнародного співтовариства та означатимуть, що Росія, як і будь-яка інша держава, віднині можуть вільно і безкарно порушувати засадничі принципи Ради Європи", - вважає Клімкін.

Читайте такожВ ПАРЄ ніхто не висловився за те, щоб зараз повернути російську делегацію

За його словами, "організація, яка стоїть на захисті прав людини, демократії та верховенства права, не може собі дозволити перейти цю межу".

Як повідомляв УНІАН, Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи вирішило «знайти засоби, щоб тримати відкритими канали зв’язку з російським парламентом та вивчити всі можливості для діалогу».

Зазначається, що той факт, що протягом двох років поспіль парламентарі від однієї з держав-членів РЄ - Російської Федерації - не брали участі в роботі асамблеї, «обмежує можливості асамблеї представляти багатий плюралізм думок з усієї Європи».