Про реприватизацію заговорив уже Литвин

Лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН виступає за інвентаризацію приватизованих підприємств і повернення деяких з них державі.

Про це він сказав під час поїздки до Одеської області, повідомляє прес-служба блоку.

За словами В.ЛИТВИНА, перш ніж приймати закон про приватизацію, необхідно провести інвентаризацію приватизованих підприємств.

“Ті підприємства, які були приватизовані під час ваучерної приватизації, але так і не приносять громадянам, які вклали у них свої ваучери, дивідендів, мають бути повернуті державі», - сказав він.