Про реприватизацію заговорив уже Литвин
17:56, 20 серпня 2008Політика
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Політик знає, які підприємства треба забрати
Лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН виступає за інвентаризацію приватизованих підприємств і повернення деяких з них державі.
Про це він сказав під час поїздки до Одеської області, повідомляє прес-служба блоку.
За словами В.ЛИТВИНА, перш ніж приймати закон про приватизацію, необхідно провести інвентаризацію приватизованих підприємств.
“Ті підприємства, які були приватизовані під час ваучерної приватизації, але так і не приносять громадянам, які вклали у них свої ваучери, дивідендів, мають бути повернуті державі», - сказав він.
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