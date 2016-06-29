Скандал у Миколаївській ОДА: Порошенко знайшов заміну очільнику Мерікову

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, підписано відповідний указ № 278/2016.

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Бонь до цього часу працював на посаді заступника голови ОДА та опікувався питаннями фінансів, економічного розвитку та агропромислового комплексу.

Як повідомляв УНІАН, перед цим Порошенко звільнив Вадима Мерікова з посади голови Миколаївської ОДА.