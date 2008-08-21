У Ющенка побачили, що Росія готується до реваншу в Україні

У Секретаріаті Президента заявляють, що Росія намагається активізувати в Україні діяльність антиукраїнських сил.

Про це йдеться у коментарі заступника глави Секретаріату Президента України Андрія КИСЛИНСЬКОГО, обнародуваному прес-службою Президента України.

Він зауважив, що в Україні за активної участі російських політичних кіл відбуваються спроби відродити масштаб втручання у передвиборчі кампанії, небачений з 2004 року.

«Сьогодні в Україні російськими політичними колами створюється організаційна база для реваншу політичних сил та ідей, що програли чотири роки тому. Подібне відбувалося в 2004 році, коли в Києві діяв так званий «Російський клуб», що виступав джерелом антиукраїнських заяв і був організаційним центром багатьох провокацій проти кандидата в Президенти Віктора ЮЩЕНКА.

На 4-6 вересня цього року намічено захід, який має стати своєрідним дефіле антиукраїнських діячів і позицій.

Конференцію «Україна-Росія: проблемні сторінки спільної історії» організовує така собі «Гуманітарна україно-російська рада», газети «2000» і «Ізвестія» - коштом Державної програми РФ з допомоги співвітчизникам за кордоном. Не є таємницею прямий зв`язок цієї програми із Службою зовнішньої розвідки РФ», - заявив А.КИСЛИНСЬКИЙ.

Відповідно до робочих документів конференції, на ній передбачене обговорення тем, саме формулювання яких для українського суспільства є провокативним: оцінка «голода в СССР», «пересмотр итогов Второй Мировой войны», «проблемные вопросы... преподавания совместной украинско-российской истории в учебных заведениях».

До участі в конференції запрошені одіозні особи з російського та українського боку, зокрема ті, кому заборонявся в`їзд в Україну через їх антиукраїнську діяльність (Костянтин ЗАТУЛІН, Віктор ВОДОЛАЦЬКИЙ та інші).

«Таким чином, сьогодні відтворюється модель підтримки силам, які працюють на інтереси Російської Федерації. Найближчим часом буде зрозуміло, чи розшириться коло таких традиційних апологетів інтересів Москви, як КПУ і ПСПУ, за рахунок Блоку Юлії Тимошенко», - заявив заступник глави Секретаріату Президента України.

За його словами, якщо перші дві сили традиційно виступають на рівні заяв і нечисленних мітингів, то у БЮТ та його керівництва є можливість надавати послуги російським інтересам на серйознішому рівні - рівні урядових рішень.

«Йдеться і про перешкоджання плановому (аверсному) використанню трубопроводу «Одеса-Броди», і витіснення з українського ринку неросійських суб`єктів, зокрема у галузі видобування енергоносіїв, і організацію приватизації в інтересах російського бізнесу», - наголосив А.КИСЛИНСЬКИЙ.

Він зауважив, що не варто залишати поза увагою і те, в яких зовнішніх умовах відбувається ця конференція. Росія у зв`язку з подіями в Грузії фактично протиставила себе світовому співтовариству, а офіційні заяви, що лунають з Москви, свідчать, що курс Кремля на міжнародну ізоляцію Росії продовжуватиметься.

За словами заступника глави Секретаріату Президента, зрозуміло, що за таких умов російському керівництву потрібна будь-яка підтримка ззовні. Цього прагнутимуть і організатори та учасники конференції. Очевидно також, що слід очікувати спроб активізувати такого роду діяльність в Україні.

У цьому зв`язку А.КИСЛИНСЬКИЙ наголосив, що ми завжди виступали за розвиток дружніх відносин з Російською Федерацією та російським народом. Більше того, Україна ніколи не уникала обговорення гострих проблем будь-якого характеру, демонструючи добру волю та бажання діяти в конструктивному дусі на благо обох держав та їх народів.

«Зважаючи на системний характер діяльності російських кіл із підтримки «п`ятої колони» в Україні, проведення згаданої конференції є викликом усім національно-демократичним силам. Реакція на цей захід - або відсутність реакції - будуть промовистим свідченням того, яку позицію займають політичні сили», - зауважив А.КИСЛИНСЬКИЙ.