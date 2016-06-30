Порошенко: Після Brexit Євросоюз стане сильнішим
Президент України Петро Порошенко переконаний, що після виходу Великої Британії з Європейського союзу той стане сильнішим.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної прес-конференції з президентом Болгарії Росеном Плевнелієвим в Софії.
«Brexit – це вибір народу Великої Британії… Хтось вважає, що Brexit є руйнівним явищем. Я не є серед таких політиків», - сказав Порошенко.
«Навпаки, Brexit є викликом ЄС, і Євросоюз після Brexit стане сильнішим, більш мобілізованим, знайде гідну відповідь на тези безвідповідальних популістів», - вважає український президент.
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Як повідомляв УНІАН, 23 червня на референдумі у Великій Британії перемогли прихильники виходу з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%.
Після підбиття підсумків референдуму прем'єр-міністр Кемерон анонсував свою відставку.
Для багатьох британських та європейських політиків результати референдуму стали несподіванкою.