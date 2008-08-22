Експерт: шанси України потрапити в НАТО наближаються до нуля

Сьогоднішня геополітична ситуація наближає до нуля шанси України на приєднання до Плану набуття членства в НАТО в грудні 2008 року.

Таким є результат переданої УНІАН експертної оцінки «Російсько-грузинський конфлікт. Висновки для України», проведеної Центром досліджень армії, конверсії і роззброєння.

Зокрема, директор Центру Валентин БАДРАК констатує значне погіршення геополітичної обстановки в регіоні. «Нинішня ситуація характеризується подальшим спадом інтересу до України, основними причинами якого є внутрішня політична нестабільність, роз`єднаність влади і її нездатність реалізовувати дієздатну стратегію, направлену на об`єднання нації і формування зрозумілої національної ідеї. Сьогоднішня ситуація наближає до нуля шанси України на приєднання до програми ПДЧ в грудні 2008 року», - сказав експерт.

Від також наголосив, що збройний російсько-грузинський конфлікт зафіксував фактичне закінчення впливу міжнародних домовленостей. «Щодо України не діють гарантії, дані їй після ядерного роззброєння. На тлі наявності ослабленої військової організації країни через абсолютне ігнорування її проблем, держава володіє обмеженими і дедалі вужчими можливостями здійснювати обороноздатність і відбивати агресію. Оцінка оборонного потенціалу свідчить, що у військовому відношенні Україна не здатна відбити агресію ні РФ, ні, тим паче, блоку НАТО», - підсумував В.БАДРАК.