Томчук: Штаби двох кандидатів-конкурентів готуються скуповувати голоси на довиборах в Дніпрі

Про це в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1» заявила кандидат у народні депутати від УКРОПу на проміжних виборах до парламенту, адвокат Оксана Томчук.

«У Дніпрі штаби щонайменше двох моїх основних конкурентів вибудовують пряму структуру купівлі голосів, за що передбачена кримінальна відповідальність. Голоси просто купуються – до 1,5 тис грн за голос», – заявила Оксана Томчук.

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Правозахисниця порівняла цю технологію з тими методами, які свого часу застосовувалися на скандально відомому 205-му окрузі в Чернігові. За словами кандидатки від УКРОПу, головна проблема передвиборчих кампаній в Україні полягає у тому, що відсутня реальна відповідальність за порушення виборчого законодавства та не передбачені механізми зняття кандидатів з реєстрації у випадку підкупу ними виборців. «Ці проблеми існують роками і роками не вирішуються, бо це (купівля голосів та інші порушення. – Ред.) – основний інструмент проведення виборів», – наголосила Оксана Томчук.

Кандидатка від УКРОПу заявила, що передаватиме інформацію щодо підкупу виборців до правоохоронних органів та сподівається на розслідування цих фактів. Вона також нагадала, що в її виборчому окрузі були зареєстровані й технічні кандидати, зокрема – троє самовисуванців-двійників на ім’я Оксана Томчук. Разом з тим, вона наголосила, що її штаб не порушував виборчого законодавства: «Ми не використовували технологію реєстрації технічних кандидатів, це моє свідоме рішення. У нас немає порушень у цьому окрузі. Ми не використовуємо адміністративний ресурс попри те, що мер міста мене підтримує: він не ходить зі мною за руку, він не збирає для мене бюджетників і жодним чином не впливає на кампанію. Мені це видається нормальним, бо ми за це боролися».

Нагадаємо, відповідно до даних соціологічних опитувань, трійку лідерів виборчих перегонів у Дніпрі складають Загід Краснов, Оксана Томчук та Тетяна Ричкова.