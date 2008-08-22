У БЮТ упевнені, що СП готує кілька шляхів розвалу коаліції

Секретаріат Президента опрацьовує різні сценарії для ліквідації демократичної коаліції та усунення Юлії Тимошенко з посади Прем’єр-міністра, заявив бютівець Андрій Портнов у коментарі УНІАН. На думку нардепа, йдеться не лише про ганебні, абсурдні, висмоктані з пальця звинувачення на адресу глави уряду, які прозвучали останніми днями, але й про спроби знайти юридичні шляхи для того, щоб позбутися коаліції”.

Портнов уточнив, що йдеться про спільну позицію у питанні конституційності коаліції, яку, на його думку зайняли Секретаріат Президента та Партія регіонів на слуханнях у Конституційному суді. „Заступник глави Секретаріату Президента України та одночасно – представник Президента в Конституційному Суді України Марина Ставнійчук фактично підтримала позицію Партії регіонів, яка намагається довести, ніби коаліції демократичних сил у Верховній Раді не існує”, - вважає Портнов, який по даній справі, згідно доручення голови парламенту Арсенія Яценюка, представляє в КС Верховну Раду. „Така позиція Ставнійчук чітко проявилася у її виступі, виголошеному на засіданні КС 21 серпня від імені Президента України”, - стверджує нардеп.

В той же час спроби позбутися коаліції приречені на провал, оскільки спільні юридичні позиції, заявлені в КС Партією регіонів та Секретаріатом Президента, є вкрай слабкими і не витримують критики, що стало очевидним за результатами відкритого слухання, виступів сторін та запитань суддів Конституційного суду, - запевнив бютівець.

Портнов вважає, що крапка в цій справі може бути поставлена вже до початку нової сесії Верховної Ради, яка, як відомо, відкривається 2 вересня.

Нагадаємо, що раніше представник Президента у Конституційному Суді України Марина Ставнійчук заявила, що відкидає будь-які звинувачення на адресу Секретаріату Президента в заангажованості при розгляді у Конституційному Суді справи щодо принципів існування коаліції.

Вона зауважила, що як Представник Президента, даючи пояснення у Конституційному Суді, вона чітко розуміла, що Конституційний Суд є “судом не факту, а є судом права”. За її словами, з огляду на це, всі пояснення в Суді мають даватися суто формально, сухо, з посиланням виключно на конституційні норми і правове регулювання в цій сфері, правові позиції Конституційного Суду тощо.

Ставнійчук пояснила, що проблеми розгляду подання щодо дієздатності коаліції у ВР полягають у недосконалому формулюванні положень Конституції в частині формування коаліції. Вона нагадала, що ці норми були внесені до Основного Закону у 2004 році. “Очевидно, що наспіх проведена (конституційна – УНІАН) реформа у 2004 році до певної міри створила проблеми для конституційного регулювання, але при цьому всі норми Конституції є чинними і вони діють”, - підкреслила представник Президента у КС. На її думку, саме через це й виникають проблеми із застосуванням, що потребують тлумачення КС, норм Основного Закону.