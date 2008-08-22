У Ющенка пояснили, що проблема коаліції - у формулюванні

В Секретаріаті Президента України відкидають звинувачення на його адресу в заангажованості при розгляді у Конституційному Суді справи щодо принципів існування коаліції.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявила заступник глави Секретаріату Президента України, представник Президента у Конституційному Суді України Марина СТАВНІЙЧУК. (УНІАН: зокрема, у сьогоднішньому числі газети “Комерсант” була надрукована стаття “Конституційний Суд завів порядок чисел”, де автор висловлює думку, що М.СТАВНІЙЧУК, виступаючи 21 серпня на засіданні КС, “зайняла позицію, аналогічну тій, якої притримується Партія регіонів”. Як відомо, представники Партії регіонів заявляють, що коаліції демсил в парламенті на сьогодні не існує).

Як підкреслила М.СТАВНІЙЧУК, Президент України Віктор ЮЩЕНКО є прихильником існування демократичної коаліції, але він не може займати чиюсь сторону при розгляді питання існування коаліції в Конституційному Суді.

“У позиції Президента, у позиції представника Президента у Конституційному Суді не потрібно шукати політичної складової, не потрібно шукати підтексту щодо підтримки чи непідтримки тих чи інших політичних сил, оскільки її не могло бути ні по формі, ні по суті засідання в КС”, - наголосила вона, підкресливши, що в Суді вирішуються суто формальні, правові питання.

М.СТАВНІЙЧУК підкреслила, що Президент України зацікавлений у наявності працюючого, повноважного парламенту. “Мені здається, що у цьому має бути зацікавлений не тільки Президент України, а й самі народні депутати України”, - зауважила вона. Заступник глави Секретаріату Президента нагадала, що саме Президент України доклав величезних зусиль для того, щоб у Верховній Раді була сформована демократична коаліція.

Водночас М.СТАВНІЙЧУК зауважила, що як Представник Президента, даючи пояснення у Конституційному Суді, вона чітко розуміла, що Конституційний Суд є “судом не факту, а є судом права”. За її словами, з огляду на це, всі пояснення в Суді мають даватися суто формально, сухо, з посиланням виключно на конституційні норми і правове регулювання в цій сфері, правові позиції Конституційного Суду тощо.

“У цьому складному питанні, яке сьогодні розглядає Конституційний Суд України, є декілька моментів, на які варто звернути увагу”, - зауважила М.СТАВНІЙЧУК. Зокрема, насамперед йдеться про недосконалість положень Конституції в частині формування коаліції. Вона нагадала, що ці норми були внесені до Основного Закону у 2004 році. “Очевидно, що наспіх проведена (конституційна – УНІАН) реформа у 2004 році до певної міри створила проблеми для конституційного регулювання, але при цьому всі норми Конституції є чинними і вони діють”, - підкреслила представник Президента у КС. На її думку, саме через це й виникають проблеми із застосуванням, що потребують тлумачення КС, норм Основного Закону.

За її словами, частина шоста стаття 83 Конституції, яка визначає порядок формування коаліції, неоднозначно і складно виписана, і в силу цього не дає однакового розуміння для усіх суб’єктів парламентського процесу. (ч.6 ст.83 Конституції: у Верховній Раді за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради - УНІАН).

Також, за її словами, питання, які 21 серпня у відкритому засіданні розглядав Конституційний Суд, відносяться до сфер внутрішньої структури парламенту, статусу народного депутата, функціонування Верховної Ради в цілому. “Відтак, це передусім питання Верховної Ради України, і тому основна дискусія вчора мала відбуватись між народними депутатами України”, - підкреслила М.СТАВНІЙЧУК.

Як повідомлялось, 21 серпня Конституційний Суд України розпочав розгляд справи щодо принципів існування коаліції.

Зокрема, 105 народних депутатів України звернулися до КС з поданням щодо офіційного тлумачення положень частин шостої, сьомої, дев’ятої статті 83 Конституції України.

Народні депутати звернулися з проханням дати тлумачення терміну або змісту поняття «коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України» з урахування конституційного положення про встановлення мінімального чисельного складу коаліції. Крім того, вони просили дати офіційне тлумачення терміну або змісту поняття «припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у ВР» з урахуванням конституційного положення про встановлення мінімального чисельного складу коаліції.