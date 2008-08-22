Литвин: Україна зайняла односторонню і необ’єктивну позицію щодо Грузії

Лідер фракції «Блок Литвина» у Верховній Раді, голова Народної партії Володимир ЛИТВИН вважає, що Україна зайняла односторонню і необ’єктивну позицію по відношенню до подій в Грузії.

Про це він заявив сьогодні журналістам у Харкові, повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Литвина.

Зокрема, за словами В.ЛИТВИНА, українська влада робить все, щоб посварити Україну зі світом, з ближчими сусідами і головними історичними партнерами. «Я маю на увазі, - сказав В.ЛИТВИН, – ту односторонню, необ’єктивну позицію, яку зайняла Україна по відношенню до подій в Грузії».

За його словами, на превеликий жаль, в країні сьогодні не чути голосу моральних авторитетів, які б могли закликати владу до відповідальності. Таким моральним авторитетом, на його думку, не тільки могла би, а й зобов’язана була б виступити еліта Слобожанщини. «Її мали б підтримати всі думаючі люди України, інакше ми муситимемо констатувати, що Україна вкотре не відбулася. Треба сказати, що український народ, Україна в небезпеці», - заявив В.ЛИТВИН.