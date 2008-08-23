"Cимвол наших перемог" - Ющенко на Майдані підняв державний прапор

Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у церемонії підняття Державного прапора України, що відбулася на Майдані Незалежності у Києві на честь свята цього символа Української держави.

Як повідомляє прес-служба Президента, такий захід відбувся вперше.

"Історична справедливість звершилася у доленосному 1991 році. З синьо-жовтим прапором ми вибороли незалежність й відновили свою державність. З ним увійдемо до об`єднаної сім`ї європейських народів. Синьо-жовтий стяг - це символ наших перемог", - заявив Президент.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що у цей урочистий день з Майдану Незалежності національні прапори вирушають з Києва у всі регіони України.

"Ці великі знамена майорітимуть у місцях звитяг українського духу та зброї по всій Вітчизні. Наш прапор об`єднує всі регіони в єдину соборну Україну. Він об`єднує нас у великий український народ. Любімо й шануймо його як найдорогоціннішу національну святиню", - закликав Президент.

За його словами, “прапор - це наша незалежність, наш дух, честь і наша слава. Кольори нашого національного прапора майоріли вже на стягах давньоруських земель та міст, вони переважали на козацьких полкових хоругвах. Під час Весни народів 1848 року синьо-жовте знамено уперше було піднято над львівською ратушею як український національний прапор. У часи визвольних змагань 1917-1920 років він нарешті набув статусу державного, ставши символом Української народної республіки, Західноукраїнської народної республіки та Української держави.

Він 22 січня 1919 року майорів у Києві на Софійській площі в історичний День злуки українських земель. Це - найвищі, епохальні події нації. Відтоді в душах і серцях українців синьо-жовтий стяг навіки злився з поняттям Батьківщини і незалежності. Під ним ішли в бій за Україну. Із ним навіки увійшли в історію українські військовики - вічні Герої Крут. Уже в новітні, повоєнні часи синьо-жовтий прапор не раз надихав на подвиг українців, які кидали виклик радянській тоталітарній системі.

Згадаємо про те, що першого травня 1966 року молодий робітник Григорій МОСКАЛЕНКО і студент Віктор КУКСА встановили синьо-жовтий прапор на приміщенні Київського інституту народного господарства. Першого травня 1972 року молодь на чолі з Романом КАЛАПАЧЕМ вивісили національні знамена в місті Стебнику. 22 січня 1973 року група юнаків - Володимир МАРМУС, Володимир СЕНЬКІВ, Петро ВІТІВ та Петро ВИННИЧУК - підняли прапори в місті Чорткові на честь Акта злуки України й на знак протесту проти нової хвилі арештів української інтелігенції. Подвиги нашої молоді засвідчили: Україна жива, бо живе її прапор.

Мрія багатьох поколінь нашого народу збулася в наш час. Навесні 1990 року національний стяг піднімається над ратушами Тернополя і Львова, щоб 24 липня гордо замайоріти в столиці України перед Київською міською радою. Імперія була приречена. Наша перемога стала невідворотною.

Історична справедливість звершилася в доленосному 1991 році. З синьо-жовтим прапором ми вибороли незалежність й відновили власну державність. З ним увійдемо до об`єднаної сім`ї європейських народів. Синьо-жовтий стяг - це символ наших перемог. І саме в ці дні він злітає над стадіонами Олімпійських ігор в Пекіні, уславлюючи Україну”.

Після виступу глава держави вручив паспорти громадян України 27-м 16-річним дівчатам та юнакам, які представляють регіони країни.

"Я щиро вірю в вас. Гідно несіть у майбутнє наш рідний прапор. Служіть Україні вірою й правдою, живіть заради неї", - сказав Президент, звернаючись до молоді.

Під час урочистостей на Майдані Незалежності вперше пролунала пісня «Прапор України», яку виконав співак Олександр Пономарьов.

*** Уже другий рік поспіль Президент України реалізує загальнонаціональний проект «Український прапор у кожну родину». Цей проект запланований на три роки і розрахований на чотири етапи. Нині проходить третій етап - забезпечення прапорами державних установ, навчальних закладів міст та обласних центрів. Четвертий етап передбачає передачу прапора у кожну українську родину. На думку В.ЮЩЕНКА, ця акція має на меті за три роки зробити все можливе, щоб український прапор прийшов у кожну українську родину, кожну оселю, дім, установу.