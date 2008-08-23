Буферна зона в Грузії суперечить мирній угоді - ОБСЄ

Так звана буферна зона на території Грузії суперечить мирній угоді, підписаній Москвою з Тбілісі, заявив голова Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ), міністр закордонних справ Фінляндії Олександр СТУББ, передає "Рейтер".

"Дана буферна зона була створена відповідно до угод 1999 і 1994 років, і, здається, суперечить духу так званої угоди про припинення вогню", - сказав А.СТУББ в інтерв`ю фінській радіостанції Yle.

У вівторок ОБСЄ вирішила додатково направити до Грузії до 100 військовослужбовців, які повинні будуть прослідити за виконанням умов мирної угоди і за виведенням російських військ з грузинської території. До кінця цього тижня до Грузії має перша група з 20 військових спостерігачів ОБСЄ.

Російська армія почала будівництво постійних постів у буферній зоні на території Грузії - за межами бунтівної Осетії і на ключовій для економіці країни автотрасі. Тбілісі виступає проти цього.

Генштаб РФ повідомив у п`ятницю, що на території Грузії буде створено 18 постів, збудованих у дві лінії уздовж кордонів Південної Осетії. При цьому на ближній до Тбілісі лінії розмістяться 272 миротворці, на дальній - 180.

Угода, що передбачає створення зони відповідальності, була підписана Росією і Грузією в 2001 році, проте зону так і не було створено. За словами міністра Грузії з питань реінтеграції Темура ЯКОБАШВІЛІ, угода передбачала створення району, в якому мали бути присутні як російські, так і грузинські миротворці.