Світовий банк пропонує Україні ще одну угоду СОТ

Приєднання до угоди Світової організації торгівлі «Про державні закупівлі» принесе вигоду Україні, заявив у інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» директор Світового банку по Україні, Білорусі і Молдові Мартін РАЙЗЕР.

За словами М.РАЙЗЕРА, Україна взяла на себе зобов`язання приєднатися до цієї угоди. Ці зобов`язання мають на увазі, що на першому етапі Україна одержить статус країни-спостерігача, а також починає переговори про повне приєднання через рік шляхом внесення пропозиції. Щоб внести пропозицію, що заслуговує на увагу, Україні, ймовірно, знадобиться впроваджений в практику закон про держзакупівлі, який відповідає стандартам угоди, зазначив М.РАЙЗЕР.

«Після приєднання постачальники України зможуть скористатися перевагами правил угоди в тих країнах, які вже до нього приєдналися. І навпаки. Держава також зможе скористатися вигодами цього режиму, а саме: за наявності конкуренції ціни на товари і послуги, як правило, нижче», - сказав М.РАЙЗЕР.

«Це гарні новини і для платників податків... Вони одержать більше послуг від держави в обмін на сплачені податки - точно так, як і споживачі в приватному секторі одержують товари кращої якості або за нижчою ціною при ліберальному торговому режимі», - додав він.

М.РАЙЗЕР зазначив, що одна з ключових функцій будь-якої держави полягає в ефективному витрачанні податків, і це також передбачає її (держави) відповідальність перед громадянами за витрачання їхніх коштів.

«Більшість держав виділяє значні суми зібраних податків на зарплату і соціальні виплати. Але водночас вони є дуже важливими економічними гравцями, закуповуючи роботи, товари і послуги для виконання своїх зобов`язань. Система державних закупівель покликана гарантувати, що держава закуповує товари і послуги високої якості і за конкурентними цінами. Якщо цього не відбувається, платники податків платять більше або одержують від держави менше в рахунок вже сплачених податків», - зазначив М.РАЙЗЕР.

«Дійсно висококонкурентні державні закупівлі забезпечують значну економію бюджетних коштів. До кількох відсотків ВВП», - сказав експерт.