Парубій: я від самого початку не був прихильником Мінських угод

Про це ТСН.Тиждень повідомив глава ВРУ Андрій Парубій.

За його словами, після призначення Гройсмана в Кабмін не було жодних святкувань.

"Я пригадую тільки, як Гройсман попросив мене ще дати йому день на виселення з кабінету. Я сказав, що немає жодних проблем. Тут же він одразу в Кабмін. Наради безкінечні. Єдине, що у нас бувало: переважно після опівночі він передзвонює і питає: "Ну, як в тебе?". Я кажу: "Важкий день, капець". Він досить часто приїжджає просто поділитися тим, що було за день. Буває, що ми вже після опівночі можемо випити по келиху білого вина. І ми ще в мене в кабінеті вип'ємо білого вина і близько першої ночі розходимось по домівках", - зазначив спікер.

Він додав, що після обрання Петра Порошенка президентом був змушений подати у відставку з посади секретаря РНБО. За словами Парубія, це пов'язано з різним баченням розвитку подій на Сході України. "Я від самого початку не був прихильником мінських угод. Я вважав і вважаю, що мінські угоди підписані для України у дуже несприятливих умовах. Я вважаю, що Путін і близько не хоче їх виконувати і його плани щодо України не будуть зупинені через мінські угоди. Вони можуть бути зупинені тільки силою і міжнародними санкціями", - переконаний політик.

Водночас Андрій Парубій визнає, що Петро Порошенко зробив те, що мав зробити президент: "він робив усе можливе, щоб стабілізувати фронт і уникнути нових і нових смертей".