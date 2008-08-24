Міністр просить із бюджету 200 мільйонів

У державному бюджеті на 2008 рік необхідно додатково передбачити 200 млн. грн. на компенсацію відсотків за кредитами для аграріїв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в Києві на нараді з питань подальшого вдосконалення функціонування ринку зерна міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК.

«На сьогодні до тієї цифри, яку ми сьогодні маємо реально із загального фонду держбюджету на здешевлення відсотків за кредитами 1,1 млрд. грн., наша потреба становить близько 200 млн. грн. З одного боку, у нас 300 млн. грн. є із спецфонду, але спецфонд не наповнюється, тому я просив би за можливого внесення змін до бюджету на 2008 рік все-таки на 200 млн. грн. спробувати збільшити витрати на цю програму (програму часткової компенсації процентної ставки за кредитами, залученими підприємствами АПК – УНІАН)», - сказав Ю.МЕЛЬНИК.

За словами міністра, з початку поточного року 7 тисяч підприємств агропромислового комплексу залучили 11,5 млрд. грн. кредитних ресурсів, що на 4 млрд. більше, ніж на відповідну дату 2007 року. На пільгових умовах залучено більш як 5,3 млрд. грн. кредитів, що на 1,1 млрд. грн. більше, ніж торік. З них короткострокових – 3,6 млрд. грн., середньострокових – 1,1 млрд. грн. і довгострокових – 0,6 млрд. грн.

Ю.МЕЛЬНИК відзначив, що за останні два тижні, після ухвалених рішень уряду, оформлення пільгових кредитів збільшилося на 1 млрд. грн. за рахунок того, що було знято обмеження граничної процентної ставки і розширено доступ підприємств АПК.