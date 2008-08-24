Президент молиться за Україну та український народ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО бере участь у молебні “Молитва за Україну та український народ”.

Як передає кореспондент УНІАН, молебен відбувається у Софійському соборі.

У ньому бере участь вище керівництво держави: прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК, члени уряду, народні депутати, інші високопосадовці.

У своїх молитвах представники різних релігійних конфесій звертаються до Бога з проханням дати Україні і українським можновладцям розуму і сил для того, щоб держава процвітала.

Зокрема, Патріарх Київський і всієї Русі-України ФІЛАРЕТ закликав Бога дати Президентові України соломонову мудрість, уряду України – сили, щоб він працював на добробут народу і розвиток економіки, народним депутатам - розуміння того, що потрібно думати не про себе, а про український народ.

Також він попросив Бога, щоб Україна більше ніколи не втрачала свою незалежність, щоб у державі процвітали рідна мова, культура тощо.

Крім того, ФІЛАРЕТ помолився й за грузинський народ, на якого, за його словами, було здійснено напад.

З молитвою за Україну й український народ виступили практично всі представники християнських конфесій.