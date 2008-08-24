У Києві на Хрещатику розпочався парад військ з нагоди 17-ї річниці Незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, у заході беруть участь 19 парадних розрахунків, 144 одиниці озброєння і військової техніки у складі механізованої колони та 30 літальних апаратів (8 вертольотів та 22 літаки).

Командує парадом командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Іван СВИДА. Приймає парад міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ.

За проведенням урочистого ритуалу спостерігають Президент України – Верховний головнокомандувач ЗСУ Віктор ЮЩЕНКО, представники органів державної влади, представники дипломатичного корпусу, іноземні делегації, а також багато киян і гостей столиці.