Ющенко про політичне протистояння, колективну безпеку, мову, півострови та досяжну перспективу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає оголосити мораторій на політичне протистояння і розпочати роботу Верховної Ради для покращення життя громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на параді військ з нагоди 17-ї річниці Незалежності України.

«Я вимагаю оголосити мораторій на політичне протистояння у питаннях, що безпосередньо стосуються добробуту наших людей. Пропоную невідкладно розпочати спільну позаполітичну роботу парламенту й уряду над пакетом рішень з головних проблем соціальної та гуманітарної політики», - сказав Президент. Зокрема, за його словами, йдеться про підвищення купівельної спроможності людей, питання зайнятості населення, врегулювання тарифів, а також підвищення доступності житла.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що також має бути розглянута загальнодержавна програма оздоровлення нації.

Ще одним пріоритетом Президент назвав «докорінне економічне оновлення». В його основі має бути нова ефективна енергетична політика, реальний перехід до інноваційної моделі економічного розвитку, уточнив він.

«Ми маємо ясне бачення завдань та інструментів нашої роботи, ми здатні якісно змінити ситуацію в Україні у досяжні й конкретні строки. Ми зобов’язані переступити через постійні виборчі змагання, ми здатні на це», - сказав глава держави.

В.ЮЩЕНКО закликав націю й український політикум об’єднатися навколо інтересів Української держави.

«Я прошу вашої волі і віри у себе. Ми однозначно очистимо свій простір і відкриємо нову перспективу України, у наше серце повинен увійти дух перемоги. Я вірю в нашу силу…» - сказав Президент.

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Україна зробить все, щоб не допустити будь-якої силової ескалації в нашому регіоні.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна докладе всіх зусиль для згуртування світу навколо мирного, правового і справедливого розв’язання заморожених конфліктів. Президент підкреслив, що це є доктриною України.

«Наш парад – це гордість за кожного українського воїна, який оберігає рідну батьківщину, це знак безпеки і захищеності, на які може розраховувати кожна українська сім’я. За сімнадцять років Україна впевнилась у власних силах, ми стали на шлях державної зрілості», - сказав Президент.

За його словами, Україна зобов’язана досягти набагато більших результатів. «Альтернативи немає: зовнішні небезпеки й інтереси розвитку країни повинні мобілізувати всі здорові сили України, мірило одне – національні інтереси», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він також висловив солідарність із грузинським народом і засудив від імені держави будь-які спроби підірвати нинішній світовий порядок та його демократичні цінності.

Також в ході промови В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що для України немає альтернативи приєднання до європейської колективної безпеки.

«Ми повинні прискорити роботу з набуття членства в загальноєвропейській системі безпеки і підвищення обороноздатності нашої країни», - сказав Президент, висловивши переконання, що лише ці кроки гарантуватимуть безпеку держави і недоторканність її кордонів.

«Кожен, хто дбає про Україну, має сказати відверто – членство в євроатлантичній системі безпеки – це єдиний спосіб повноцінно захистити життя і добробут наших сімей, дітей і наших внуків», - сказав Президент України.

Він нагадав слова історика В’ячеслава ЛИПИНСЬКОГО про те, що нації, в яких переважає нейтральність, неминуче засуджені на смерть і рабство.

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Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що Україна не допустить жодного зовнішнього втручання у її мовну, релігійну та гуманітарну політику.

«Ми, український народ, - господарі на рідній землі, і ніхто й ніколи не вирішуватиме за нас, якою мовою спілкуватися, в якій церкві молитися. Ніхто нам не вказуватиме, яку обирати дорогу», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він також наголосив, що ніхто й ніколи «не відмірятиме наші кордони, острови і півострови».

Президент підкреслив, що Україна є відкритою й вільною державою.

Він зауважив, що основою зовнішньою політикою України є й залишатиметься політика добросусідства. «Ми – відкрита й вільна країна, і з доброю волею ставимось до кожного нашого сусіда і кожного нашого партнера. Наша зовнішня позиція чітка – добросусідство, вигідна співпраця і суворе дотримання норм міжнародного права», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Водночас Президент зауважив, що Україна добре усвідомлює загрози, які все гостріше виявляються в її регіоні і в глобальних світових відносинах.

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Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що набуття членства в Європейському Союзі є для України питанням осяжної перспективи.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що політика об’єднаної Європи є й українською політикою.

Він наголосив на близькості політики України до демократичних принципів Європи: «Україна продовжує логіку геополітичних процесів об’єднаної Європи, демократія та європейська приналежність є природою нашого народу».

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що повернення України до європейського дому є справою «вже найближчої, досяжної перспективи».