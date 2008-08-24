Тимошенко привітала Лук'яненка з днем народження та Днем Незалежності

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала свого багатолітнього соратника, автора Акту про незалежність України Левка ЛУК’ЯНЕНКА з 81-літтям та Днем Незалежності України. Про це повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету Міністрів України.

У вітанні Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що дуже символічним є те, що така героїчна постать народилася саме у день, якому судилося стати Днем Незалежності України. Прем’єр-міністр назвала Л.ЛУК’ЯНЕНКА „найзнаковішою постаттю сучасної України”.

Ю.ТИМОШЕНКО подарувала іменинникові великий букет білих троянд та разом з його родичами, друзями та сусідами, що зібралися за святковим столом в його хаті в селі Хотів під Києвом, проспівала Левку Григоровичу „Многая літа”.

Як повідомляв УНІАН, Л.ЛУК’ЯНЕНКО народився 24 серпня 1927 року. Л.ЛУК’ЯНЕНКО багато років провів у радянських концтаборах. У травні 1961 року Львівський обласний суд засудив Л.ЛУК’ЯНЕНКА до розстрілу. Звинувачення було побудоване на першому проекті програми УРСР. Його звинувачували у тому, що він «з 1957 виношував ідею відриву УРСР від СРСР, підривав авторитет КПРС, зводив наклепи на теорію марксизму-ленінізму». Л.ЛУК’ЯНЕНКО 72 днів відсидів у камері смертників.