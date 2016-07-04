США гостро потребують тих, хто відкрито йде на реформи - політолог

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив політолог Віктор Небоженко, коментуючи результати поїздки Арсенія Яценюка у Сполучені Штати Америки.

"По-перше, стало зрозуміло, що Сполучені Штати не розкидаються професіоналами і тими, хто відкрито стоїть на боці США, а не тихо заграє з Кремлем через свої старі та нові знайомства або через комерційні схеми - із сепаратистськими "республіками". США гостро потребують тих, хто відкрито йде на реформи і не боїться поставити на кін своє політичне майбутнє", - сказав він.

Читайте такожЯценюк: Очікую, що в десятирічній перспективі Україна не купуватиме газ ні в Росії, ні в Європи

На думку Небоженка, для Яценюка візит у США - це підтримка комунікації з провідними хедлайнерами американської політики, а з боку США - це "підтримка інтересу до людини, якій можна буде потім доручити великі події".

"У цій ситуації це свідчить про те, що Сполучені Штати не збираються відмовлятися від України, раз крім фінансової та військової допомоги, вони ще зберігають свої високорангові контакти з українськими політиками", - зазначив політолог.

За його словами, Арсеній Яценюк під час візиту в США відкрито "лобіював" кредити і військово-політичну допомогу для нашої держави.

Водночас, додав він, колишній прем'єр не критикував чинну українську владу. "Це щось нове в українській політиці", - зазначив експерт.

"Той факт, що Яценюк не хвалився і відкрито займався лобіюванням кредитів МВФ і військово-політичної допомоги для нашої держави, говорить про те, що він розуміє, як важливо зберігати у вищому ешелоні України нормальні стосунки між прем'єром, колишнім прем'єром і президентом. І це у нього вийшло ", - підкреслив Віктор Небоженко.

У цілому, на думку політолога, ця поїздка "матиме великі результати".

Небоженко також додав, що візит Яценюка в США показав, що "його поважає міжнародна спільнота, він перебуває на досить високому рівні і не збирається йти з політики".