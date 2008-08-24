Володимир Литвин провів паралель між Грузією і Сербією

Лідер фракції «Блок Литвина» у Верховній Раді України, лідер Народної партії Володимир ЛИТВИН заявляє, що однією з головних причин конфлікту в Грузії є процеси руйнації міжнародного права.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В. ЛИТВИН сказав на прес-конференції на своїй батьківщині - у місті Новограді-Волинському Житомирської області, куди він прибув на святкування Міжнародного свята літератури і мистецтва "Лесині джерела", що проходить в рамках відзначення в Україні Дня Незалежності.

В.ЛИТВИН підкреслив, що «політикам треба уважніше подивитися на причини того, що відбулося в Грузії, головна з яких полягає в тому, що було зруйноване міжнародне право, яке остаточно підірвали косовським прецедентом, коли з геополітичних та інших мотивацій визнали незалежність Косово».

Він наголосив, що країни, які ініціювали згадані дії, несуть відповідальність за розпалювання конфліктів, які були "заморожені". За словами В.ЛИТВИНА, ці країни демонструють подвійні стандарти, коли у них запитують про норми міжнародного права.

"Наразі перед світовою спільнотою стоїть завданні вироблення нових підходів з врахуванням сучасних реалій для забезпечення стабільного, передбаченого поступу розвитку людства", - сказав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2008 року парламент Косово в односторонньому порядку проголосив незалежність від Сербії. Проти цього акту виступили Сербія, Росія і Китай. Нову республіку визнали більшість країн Європи, зокрема всі країни “великої сімки”.

Після цього невизнані республіки - Абхазія, Південна Осетія та Придністров`я – заявили, що добиватимуться власної незалежності.