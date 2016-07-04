У Міноборони назвали Україну та Грузію "своєрідним поясом безпеки" для європейських країн

Про це він сказав під час зустрічі з начальником Генерального штабу Збройних сил Грузії Вахтангом Капанадзе, повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони.

У ході зустрічі сторони обмінялися думками щодо політики, що проводить Російська Федерація в Україні та Грузії, та в цілому у світі.

Полторак подякував народу Грузії за усебічну підтримку українського народу.

«Головне для нас - поглиблювати відносини між двома оборонними відомствами та виступати зі спільною позицією, адже і Україна, і Грузія - це своєрідний пояс безпеки для європейських країн», - зазначив міністр оборони.

Також він акцентував на важливості обміну досвідом, особливо в контексті нових знань, які набуло українське військо у ході бойових дій на сході України.

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У свою чергу начальник Генерального штабу Збройних сил Грузії позитивно оцінив реформи, які впроваджуються в Збройних Силах України.

«Ми розуміємо, як складно проводити реформи, особливо, враховуючи те, що одночасно українське військо задіяне у бойовому конфлікті. За короткий термін вам вдалося досягти перших позитивних результатів», - зауважив Капанадзе.