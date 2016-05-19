Представник НАТО про ситуацію на Донбасі: Це вже заморожений конфлікт

Про це він сказав в інтерв'ю "Апострофу".

"Я вважаю, що ситуація близька до встановлення замороженого конфлікту в Україні. Але я вважаю, що врешті-решт Росія буде змушена визнати, що єдиний шлях для мирного, дипломатичного і політичного врегулювання конфлікту - це неухильне дотримання обома сторонами Мінських угод", - заявив представник НАТО.

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На запитання журналіста, чи буде ситуація на Донбасі таким же замороженим конфліктом, як у Придністров'ї, Павел зазначив: "Це вже заморожений конфлікт. Тому що замороженим конфліктом ми називаємо ситуацію, яка може бути використана для висунення різних політичних пропозицій. І я вірю, що мирне вирішення конфлікту на сході України саме і є головною політичною метою".

Раніше голова військового комітету НАТО Петро Павел виключив поставки летального озброєння Україні.