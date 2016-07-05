Пинзеник закликав антикорупційні органи розслідувати заяву про підкуп його комітету Онищенком

<img alt="Пинзеник: " Або="" відправити="" весь="" Регламентний="" комітет="" на="" чолі="" зі="" мною="" до="" в'язниці,="" наскільки="" воно="" підтвердиться,="" або="" всю="" країну="" повідомити,="" що="" пан="" Лещенко="" -="" балабол"="" Фото="" УНІАН"="" data-cke-saved-src="https://images.unian.net/photos/2016_07/1467710073-4868.jpg" src="https://images.unian.net/photos/2016_07/1467710073-4868.jpg" title="Пинзеник: ">

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час розгляду в парламенті питання щодо притягнення Онищенка до кримінальної відповідальності.

Пинзеник зауважив, що народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Лещенко у ефірі одного з каналів сказав, що "нібито Комітету з питань Регламенту заплатив Онищенко гроші за рішення".

"Я публічно звертаюся до Національного антикорупційного бюро, до Антикорупційної прокуратури - негайно порушити кримінальне провадження за фактом заяви народного депутата Лещенка", - сказав Пинзеник.

Після цього він закликав ухвалити одне з двох можливих рішень: "або відправити весь Регламентний комітет на чолі зі мною до в'язниці, наскільки воно підтвердиться, або на всю країну повідомити, що пан Лещенко - балабол".

Читайте такожХолодницький визнає, що Онищенка немає в Україні

Як повідомляв УНІАН, 15 червня НАБУ передало до Генпрокуратури подання для підготовки матеріалів про зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт депутата Онищенка. Наступного дня антикорупційний прокурор Холодницький особисто приніс подання до парламенту. Онищенка підозрюють у «створенні злочинної організації з метою заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності товариств за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування». За попередніми даними, в результаті викритої газової схеми державі було завдано збитків у розмірі 3 млрд грн. НАБУ вже затримало 12 підозрюваних у цій справі.

Сьогодні Верховна Рада має намір розглянути подання ГПУ щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту Онищенка. При цьому, за словами керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, нардепа зараз немає в Україні.