Рада почала розгляд питання про арешт Онищенка
10:48, 05 липня 2016Політика
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Верховна Рада почала розгляд подання Генеральної прокуратури щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Олександра Онищенка (група "Воля народу").
Рада розглядає питання про арешт Онищенка / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Андрій Парубій нагадав про відповідне рішення Комітету ВР з питань регламенту та організації роботи парламенту.
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Парубій запитав, звертаючись до сесійної зали: “Чи присутній депутат Онищенко у сесійній залі?”. Після декількох секунд він констатував: “Не присутній”.
Після цього з трибуни ВР розпочав виступ генеральний прокурор Юрій Луценко.
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