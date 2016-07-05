Рада почала розгляд питання про арешт Онищенка

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Андрій Парубій нагадав про відповідне рішення Комітету ВР з питань регламенту та організації роботи парламенту.

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Парубій запитав, звертаючись до сесійної зали: “Чи присутній депутат Онищенко у сесійній залі?”. Після декількох секунд він констатував: “Не присутній”.

Після цього з трибуни ВР розпочав виступ генеральний прокурор Юрій Луценко.