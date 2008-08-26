Костенко закликає Тимошенко брати гроші з ЧФ РФ по повній

Народний депутат України, лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) закликає український уряд погасити всі боргові зобов’язання перед Росією по енергоносіях і негайно розпочати переговори з РФ щодо запровадження ринкових цін за оренду кримської землі під бази Чорноморського флоту, які мають вступити в дію вже з 1 січня 2009 року.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні Ю.КОСТЕНКА до прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Лідер УНП, зокрема, вважає, що Російська Федерація з 2009 року повинна платити Україні за базування Чорноморського флоту в Криму щонайменше 2,5 млрд доларів щорічно.

У зверненні народний депутат нагадав, що під час укладання Угоди 1997 року про умови базування Чорноморського Флоту РФ на території України Росія нарахувала Україні боргу за енергоносії на суму 2,3 мільярди доларів. Тоді Україна з цим боргом погодилася. Було домовлено, що до 2008 року Росія щорічно сплачуватиме Україні за оренду баз в Криму 97 млн доларів, і ці кошти йтимуть в рахунок погашення боргу за енергоносії.

”Згідно з тією ж Угодою, з 2008 року Україна має право встановити оплату вже за ринковими цінами. За оцінками наших експертів, ринкова вартість оренди українських земель на території Криму, зайнятих під російські військові бази, складає мінімум 2,5 млрд доларів на рік”, - зазначив Ю.КОСТЕНКО.

”У нас в бюджеті постійно бракує коштів для забезпечення соціальних виплат громадянам України. Тому я просто зобов’язаний звернути увагу очільниці уряду на фінансові можливості, закладені україно-російською міждержавною Угодою, для збільшення дохідної частини Державного бюджету України”, - додав він.

Ю.КОСТЕНКО також запропонував внести доходи від здачі в оренду землі та інфраструктури для потреб Чорноморського Флоту Російської Федерації до проекту Державного бюджету України на 2009 рік.