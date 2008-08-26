Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО висловила співчуття родині Михайла Сироти з приводу його загибелі.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, Ю.ТИМОШЕНКО надіслала телеграму-співчуття родині народного депутата з приводу його раптової загибелі.

Як зазначається у телеграмі, “звістка про раптову загибель Михайла Дмитровича, вашого чоловіка і батька, прекрасної людини, народного депутата України трьох скликань, визначного політика і громадського діяча безмежною скорботою обпекла серця всіх, хто з ним працював, спілкувався і щиро його поважав”.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що М.Сирота “доклав титанічних зусиль для того, щоб незалежна Україна отримала власну Конституцію. Цей його внесок у розбудову законодавства нашої Батьківщини ніхто не забуде”.

“Світлий образ Михайла Дмитровича, людини високої духовності і честі, назавжди залишиться в наших серцях... Раптова загибель Михайла Дмитровича – це велика втрата для всіх нас”, - сказано у жалобній телеграмі прем’єра.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України М.Сирота загинув увечері 25 серпня під час ДТП у Київській області.