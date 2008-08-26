Відсутність Тимошенко на параді не зіпсувала Балозі настрою

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА різко негативно оцінив неучасть прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО в урочистостях 24 серпня на Майдані Незалежності у Києві з Дня Незалежності України.

Про це йдеться у коментарі В.БАЛОГИ, текст якого переданий УНІАН прес-службою Президента України.

На думку В.БАЛОГИ, “зухвало проігнорувавши святкові заходи, Ю.ТИМОШЕНКО кинула виклик усім українцям, які в цей світлий день відзначали 17-ту річницю державної незалежності своєї Вітчизни. Таким демаршем вона намагалася продемонструвати свою зверхність, не бажаючи стати на один рівень із десятками тисяч своїх співвітчизників, які прийшли на святкову головну площу країни. По суті, вона відцуралася від усіх, хто з почуттям єднання і гордості за свою Батьківщину був свідком захоплюючого дійства на Майдані”.

При цьому глава Секретаріату Президента зауважив, що “натомість прем`єр обмежилася вітальним телезверненням, що, однак, не може компенсувати розрив, який утворився між нею та мільйонами українців, які в містах, містечках і селах відзначали День Незалежності України. Така виклична поведінка Ю.ТИМОШЕНКО виразно підтвердила, наскільки далеко її слова не відповідають реальним справам”.

На думку В.БАЛОГИ, “не було жодної причини, яка могла б завадити прем`єр-міністру бути присутньою разом з іншими керівниками держави на Майдані. Державним протоколом передбачено участь керівника уряду на заходах такої ваги, відповідні запрошення їй були завчасно розіслані. Але Ю.ТИМОШЕНКО, очевидно, ще погано розрізняє, коли вона є одним із багатьох політиків, а коли – посадовцем високого рангу, який має виконувати, у тому числі, і представницькі функції. Ймовірно, їй неприємно брати участь у святкуванні Дня Незалежності України, але вона повинна дотримуватися протоколу. Втім, її відсутність не зіпсувала присутнім на Майдані святкового настрою”, - сказав В.БАЛОГА.

У цьому зв`язку він звернув увагу, що Ю.ТИМОШЕНКО не вперше відмовляється від урочистостей загальнодержавного масштабу. Наприклад, вона не була присутня на святкуванні 1020-ї річниці Хрещення Київської Русі та Дня Державного прапора. У День Незалежності вона з незрозумілих причин організувала автономне покладання квітів до пам`ятників видатним діячам української історії.

“Можливо, у такий спосіб прем`єр-міністр хоче показати громадськості якусь свою особливу роль, але демонструє тільки дріб`язкові емоції, які вказують на її слабкість як політика і державного діяча. У будь-якому випадку не бажаю Ю.ТИМОШЕНКО мати таких соратників, які ладні на догоду власним амбіціям спалити залишки здорового глузду”, - наголосив глава Секретаріату Президента.