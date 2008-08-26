Усередині НУ-НС вже визрів ЄЦ-2?

Голова комітету з питань національної безпеки та оборони Верховної Ради України, нардеп фракції НУ-НС Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що працює над створенням нової політичної сили в Україні.

Про це він повідомив сьогодні під час спілкування в чаті з відвідувачами інтернет-порталу «Главред».

«Нову політичну силу, яка запропонувала б суспільству нові підходи до побудови сильної і незалежної Української держави, потрібно створювати. Я над цим працюю. Нам потрібно відновити зруйновану систему державної влади та об`єднати суспільство. Люди мають повірити, що влада може бути іншою і вона може працювати на користь громадян. Нам потрібно об`єднати зусилля всіх думаючих і небайдужих громадян, незалежно від партійного прапора, тому нова політична сила не повинна бути вузькопартійною», - сказав народний депутат.